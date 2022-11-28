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28 تشرين الثاني 2022 - 05:34
28/11/2022 05:34:10
إلغاء جلسة للجنة المنبثقة عن لجنة المال والموازنة لموضوع الصندوق السيادي لغياب رئيسها إبراهيم كنعان بداعي المرض
إلغاء جلسة للجنة المنبثقة عن لجنة المال والموازنة لموضوع الصندوق السيادي لغياب رئيسها إبراهيم كنعان بداعي المرض
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LBCI News Lebanon
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