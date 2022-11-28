آخر الأخبار
28 تشرين الثاني 2022 - 05:34
Back

إلغاء جلسة للجنة المنبثقة عن لجنة المال والموازنة لموضوع الصندوق السيادي لغياب رئيسها إبراهيم كنعان بداعي المرض

إلغاء جلسة للجنة المنبثقة عن لجنة المال والموازنة لموضوع الصندوق السيادي لغياب رئيسها إبراهيم كنعان بداعي المرض Lebanon, news ,lbci ,أخبار المنبثقة,للجنة,جلسة,إلغاء,
episodes
إلغاء جلسة للجنة المنبثقة عن لجنة المال والموازنة لموضوع الصندوق السيادي لغياب رئيسها إبراهيم كنعان بداعي المرض
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً