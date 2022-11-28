آخر الأخبار
28 تشرين الثاني 2022 - 05:42
28/11/2022 05:42:53
الحكم على الرئيس السابق لجزر القمر أحمد عبد الله سامبي بالسجن مدى الحياة بتهمة "الخيانة العظمى"
الحكم على الرئيس السابق لجزر القمر أحمد عبد الله سامبي بالسجن مدى الحياة بتهمة "الخيانة العظمى"
Lebanon, news ,lbci ,أخبار لجزر,السابق,الرئيس,الحكم,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً