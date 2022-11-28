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28 تشرين الثاني 2022 - 05:42
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الحكم على الرئيس السابق لجزر القمر أحمد عبد الله سامبي بالسجن مدى الحياة بتهمة "الخيانة العظمى"

الحكم على الرئيس السابق لجزر القمر أحمد عبد الله سامبي بالسجن مدى الحياة بتهمة "الخيانة العظمى" Lebanon, news ,lbci ,أخبار لجزر,السابق,الرئيس,الحكم,
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الحكم على الرئيس السابق لجزر القمر أحمد عبد الله سامبي بالسجن مدى الحياة بتهمة &quot;الخيانة العظمى&quot;
Lebanon News
 
 
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