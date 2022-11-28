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28 تشرين الثاني 2022 - 07:09
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الرئيس بري يلتقي في هذه الاثناء في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفدا من الكونغرس الأميركي برئاسة النائب مارك تاكاتو وعضوية النائبين كولن الريد وكاتي بورتر بحضور السفيرة الاميركية دوروثي شيا

الرئيس بري يلتقي في هذه الاثناء في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفدا من الكونغرس الأميركي برئاسة النائب مارك تاكاتو وعضوية النائبين كولن الريد وكاتي بورتر بحضور السفيرة الاميركية دوروثي شيا Lebanon, news ,lbci ,أخبار يلتقي,الرئيس,
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الرئيس بري يلتقي في هذه الاثناء في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفدا من الكونغرس الأميركي برئاسة النائب مارك تاكاتو وعضوية النائبين كولن الريد وكاتي بورتر بحضور السفيرة الاميركية دوروثي شيا
Lebanon News
 
 
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