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28 تشرين الثاني 2022 - 07:09
28/11/2022 07:09:33
الرئيس بري يلتقي في هذه الاثناء في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفدا من الكونغرس الأميركي برئاسة النائب مارك تاكاتو وعضوية النائبين كولن الريد وكاتي بورتر بحضور السفيرة الاميركية دوروثي شيا
الرئيس بري يلتقي في هذه الاثناء في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفدا من الكونغرس الأميركي برئاسة النائب مارك تاكاتو وعضوية النائبين كولن الريد وكاتي بورتر بحضور السفيرة الاميركية دوروثي شيا
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