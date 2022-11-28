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28 تشرين الثاني 2022 - 09:29
28/11/2022 09:29:54
معلومات للـLBCI: وزارة المالية بصدد إصدار خلال اليومين المقبلين توضيحات حول الآليات التطبيقية للضرائب الجديدة المتعلقة بالشطور وخصوصاً الضريبة على الدخل
معلومات للـLBCI: وزارة المالية بصدد إصدار خلال اليومين المقبلين توضيحات حول الآليات التطبيقية للضرائب الجديدة المتعلقة بالشطور وخصوصاً الضريبة على الدخل
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