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28 تشرين الثاني 2022 - 15:04
28/11/2022 15:04:15
انطلاق مباراة البرتغال والاوروغواي ضمن منافسات المجموعة الثامنة لمونديال قطر 2022
انطلاق مباراة البرتغال والاوروغواي ضمن منافسات المجموعة الثامنة لمونديال قطر 2022
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LBCI News Lebanon
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