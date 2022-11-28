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28 تشرين الثاني 2022 - 15:04
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انطلاق مباراة البرتغال والاوروغواي ضمن منافسات المجموعة الثامنة لمونديال قطر 2022

انطلاق مباراة البرتغال والاوروغواي ضمن منافسات المجموعة الثامنة لمونديال قطر 2022 Lebanon, news ,lbci ,أخبار والاوروغواي,البرتغال,مباراة,انطلاق,
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انطلاق مباراة البرتغال والاوروغواي ضمن منافسات المجموعة الثامنة لمونديال قطر 2022
Lebanon News
 
 
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