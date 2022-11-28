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28 تشرين الثاني 2022 - 15:41
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ميشال الدويهي لـ"عشرين 30": قدّمت ورقة سياسية وأتاني ردّ من نائبين ولا نستطيع أن نعمل في السياسة بدون ورقة أو هوية سياسية

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ميشال الدويهي لـ&quot;عشرين 30&quot;: قدّمت ورقة سياسية وأتاني ردّ من نائبين ولا نستطيع أن نعمل في السياسة بدون ورقة أو هوية سياسية
Lebanon News
 
 
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