جاد غصن لـ"عشرين 30": في حال أتى قرار المجلس الدستوري لصالحي وأتيت نائبا لا أعرف إذا كنت سأنتمي إلى تكتل نواب التغيير لان برنامجهم السياسي غير واضح حتى الآن