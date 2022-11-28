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28 تشرين الثاني 2022 - 15:45
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جاد غصن لـ"عشرين 30": في حال أتى قرار المجلس الدستوري لصالحي وأتيت نائبا لا أعرف إذا كنت سأنتمي إلى تكتل نواب التغيير لان برنامجهم السياسي غير واضح حتى الآن

جاد غصن لـ"عشرين 30": في حال أتى قرار المجلس الدستوري لصالحي وأتيت نائبا لا أعرف إذا كنت سأنتمي إلى تكتل نواب التغيير لان برنامجهم السياسي غير واضح حتى الآن Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,
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جاد غصن لـ&quot;عشرين 30&quot;: في حال أتى قرار المجلس الدستوري لصالحي وأتيت نائبا لا أعرف إذا كنت سأنتمي إلى تكتل نواب التغيير لان برنامجهم السياسي غير واضح حتى الآن
Lebanon News
 
 
 
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