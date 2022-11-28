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28 تشرين الثاني 2022 - 15:50
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جاد غصن لـ"عشرين 30": لدي انتقاد لكلمة "التغييريين" ولا أسباب لدي لأثق بالمجلس الدستوري

جاد غصن لـ"عشرين 30": لدي انتقاد لكلمة "التغييريين" ولا أسباب لدي لأثق بالمجلس الدستوري Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,
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جاد غصن لـ&quot;عشرين 30&quot;: لدي انتقاد لكلمة &quot;التغييريين&quot; ولا أسباب لدي لأثق بالمجلس الدستوري
Lebanon News
 
 
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