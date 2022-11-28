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28 تشرين الثاني 2022 - 15:50
28/11/2022 15:50:24
جاد غصن لـ"عشرين 30": لدي انتقاد لكلمة "التغييريين" ولا أسباب لدي لأثق بالمجلس الدستوري
جاد غصن لـ"عشرين 30": لدي انتقاد لكلمة "التغييريين" ولا أسباب لدي لأثق بالمجلس الدستوري
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