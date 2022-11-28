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28 تشرين الثاني 2022 - 15:53
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ميشال دويهي لـ"عشرين 30": خرجت من تكتل نواب التغيير بسبب غياب آلية اتخاذ قرار كما العشوائية في اتخاذ القرارات وحان الوقت لنصبح برلمانيون حقيقيون

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ميشال دويهي لـ&quot;عشرين 30&quot;: خرجت من تكتل نواب التغيير بسبب غياب آلية اتخاذ قرار كما العشوائية في اتخاذ القرارات وحان الوقت لنصبح برلمانيون حقيقيون
Lebanon News
 
 
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