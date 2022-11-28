آخر الأخبار
28 تشرين الثاني 2022 - 15:57
28/11/2022 15:57:43
مارك ضو لـ"عشرين 30": تكتل التغييريين في "كوما" ونحن لا نجتمع والمطلوب التنازل لبناء برنامج سياسي موّحد وتقديم نموذج "النص زائد واحد" داخل التكتل
مارك ضو لـ"عشرين 30": تكتل التغييريين في "كوما" ونحن لا نجتمع والمطلوب التنازل لبناء برنامج سياسي موّحد وتقديم نموذج "النص زائد واحد" داخل التكتل
Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,مارك,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً