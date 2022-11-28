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28 تشرين الثاني 2022 - 15:59
28/11/2022 15:59:56
جاد غصن لـ"عشرين 30": أثناء الانتخابات النيابية التهمة الأكبر التي كانت توجّه لنا أننا نقسم المعارضة وكان رأينا انه بدون نواة صلبة حول مشروع سياسي فالانقسام محتّم
جاد غصن لـ"عشرين 30": أثناء الانتخابات النيابية التهمة الأكبر التي كانت توجّه لنا أننا نقسم المعارضة وكان رأينا انه بدون نواة صلبة حول مشروع سياسي فالانقسام محتّم
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