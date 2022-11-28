آخر الأخبار
28 تشرين الثاني 2022 - 15:59
Back

جاد غصن لـ"عشرين 30": أثناء الانتخابات النيابية التهمة الأكبر التي كانت توجّه لنا أننا نقسم المعارضة وكان رأينا انه بدون نواة صلبة حول مشروع سياسي فالانقسام محتّم

جاد غصن لـ"عشرين 30": أثناء الانتخابات النيابية التهمة الأكبر التي كانت توجّه لنا أننا نقسم المعارضة وكان رأينا انه بدون نواة صلبة حول مشروع سياسي فالانقسام محتّم Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,
episodes
جاد غصن لـ&quot;عشرين 30&quot;: أثناء الانتخابات النيابية التهمة الأكبر التي كانت توجّه لنا أننا نقسم المعارضة وكان رأينا انه بدون نواة صلبة حول مشروع سياسي فالانقسام محتّم
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً