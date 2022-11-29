هادي أبو الحسن للـLBCI: موضوع الكابيتال كونترول كان يجب أن يحصل منذ بداية الأزمة وأصبح كأنه لزوم ما لا يلزم والكثير من السياسيين لا يريدون الاصلاح الحقيقي