آخر الأخبار
29 تشرين الثاني 2022 - 04:16
29/11/2022 04:16:57
هادي أبو الحسن للـLBCI: موضوع الكابيتال كونترول كان يجب أن يحصل منذ بداية الأزمة وأصبح كأنه لزوم ما لا يلزم والكثير من السياسيين لا يريدون الاصلاح الحقيقي
هادي أبو الحسن للـLBCI: موضوع الكابيتال كونترول كان يجب أن يحصل منذ بداية الأزمة وأصبح كأنه لزوم ما لا يلزم والكثير من السياسيين لا يريدون الاصلاح الحقيقي
Lebanon, news ,lbci ,أخبار موضوع,للـLBCI,الحسن,هادي,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً