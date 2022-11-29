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29 تشرين الثاني 2022 - 04:16
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هادي أبو الحسن للـLBCI: موضوع الكابيتال كونترول كان يجب أن يحصل منذ بداية الأزمة وأصبح كأنه لزوم ما لا يلزم والكثير من السياسيين لا يريدون الاصلاح الحقيقي

هادي أبو الحسن للـLBCI: موضوع الكابيتال كونترول كان يجب أن يحصل منذ بداية الأزمة وأصبح كأنه لزوم ما لا يلزم والكثير من السياسيين لا يريدون الاصلاح الحقيقي Lebanon, news ,lbci ,أخبار موضوع,للـLBCI,الحسن,هادي,
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هادي أبو الحسن للـLBCI: موضوع الكابيتال كونترول كان يجب أن يحصل منذ بداية الأزمة وأصبح كأنه لزوم ما لا يلزم والكثير من السياسيين لا يريدون الاصلاح الحقيقي
Lebanon News
 
 
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