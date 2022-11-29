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29 تشرين الثاني 2022 - 05:28
29/11/2022 05:28:49
بدء إجتماع اللجان النيابية المشتركة لمتابعة مناقشة مواد قانون الكابيتال كونترول بحضور وزير العدل هنري خوري ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي
بدء إجتماع اللجان النيابية المشتركة لمتابعة مناقشة مواد قانون الكابيتال كونترول بحضور وزير العدل هنري خوري ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي
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LBCI News Lebanon
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