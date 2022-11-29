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29 تشرين الثاني 2022 - 05:28
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بدء إجتماع اللجان النيابية المشتركة لمتابعة مناقشة مواد قانون الكابيتال كونترول بحضور وزير العدل هنري خوري ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي

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بدء إجتماع اللجان النيابية المشتركة لمتابعة مناقشة مواد قانون الكابيتال كونترول بحضور وزير العدل هنري خوري ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي
Lebanon News
 
 
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