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29 تشرين الثاني 2022 - 06:05
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النقاش في اللجان النيابية المشتركة بدأ من الفقرة ١٧ من المادة الثانية من قانون الكابيتال كونترول المتعلقة بالأموال الجديدة والنقاش بتمحور حول اذا كان يجوز استعمال مصطلح "الأموال الجديدة" واذا ما كان ذلك يؤدي الى نسف الأموال القديمة

النقاش في اللجان النيابية المشتركة بدأ من الفقرة ١٧ من المادة الثانية من قانون الكابيتال كونترول المتعلقة بالأموال الجديدة والنقاش بتمحور حول اذا كان يجوز استعمال مصطلح "الأموال الجديدة" واذا ما كان ذلك يؤدي الى نسف الأموال القديمة Lebanon, news ,lbci ,أخبار المشتركة,النيابية,اللجان,النقاش,
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النقاش في اللجان النيابية المشتركة بدأ من الفقرة ١٧ من المادة الثانية من قانون الكابيتال كونترول المتعلقة بالأموال الجديدة والنقاش بتمحور حول اذا كان يجوز استعمال مصطلح &quot;الأموال الجديدة&quot; واذا ما كان ذلك يؤدي الى نسف الأموال القديمة
Lebanon News
 
 
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