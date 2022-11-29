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29 تشرين الثاني 2022 - 06:05
29/11/2022 06:05:29
النقاش في اللجان النيابية المشتركة بدأ من الفقرة ١٧ من المادة الثانية من قانون الكابيتال كونترول المتعلقة بالأموال الجديدة والنقاش بتمحور حول اذا كان يجوز استعمال مصطلح "الأموال الجديدة" واذا ما كان ذلك يؤدي الى نسف الأموال القديمة
النقاش في اللجان النيابية المشتركة بدأ من الفقرة ١٧ من المادة الثانية من قانون الكابيتال كونترول المتعلقة بالأموال الجديدة والنقاش بتمحور حول اذا كان يجوز استعمال مصطلح "الأموال الجديدة" واذا ما كان ذلك يؤدي الى نسف الأموال القديمة
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LBCI News Lebanon
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