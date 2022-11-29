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29 تشرين الثاني 2022 - 07:34
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اللجان النيابية المشتركة تعلق البحث بالبند ١٧ من المادة الثانية المتعلقة بالأموال الجديدة والنقاش بدأ بالبند الأخير من المادة الثانية المتعلقة بالتعريفات اي تعريف "اللجنة"

اللجان النيابية المشتركة تعلق البحث بالبند ١٧ من المادة الثانية المتعلقة بالأموال الجديدة والنقاش بدأ بالبند الأخير من المادة الثانية المتعلقة بالتعريفات اي تعريف "اللجنة" Lebanon, news ,lbci ,أخبار البحث,تعلق,المشتركة,النيابية,اللجان,
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اللجان النيابية المشتركة تعلق البحث بالبند ١٧ من المادة الثانية المتعلقة بالأموال الجديدة والنقاش بدأ بالبند الأخير من المادة الثانية المتعلقة بالتعريفات اي تعريف &quot;اللجنة&quot;
Lebanon News
 
 
 
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