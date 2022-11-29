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29 تشرين الثاني 2022 - 07:34
29/11/2022 07:34:20
اللجان النيابية المشتركة تعلق البحث بالبند ١٧ من المادة الثانية المتعلقة بالأموال الجديدة والنقاش بدأ بالبند الأخير من المادة الثانية المتعلقة بالتعريفات اي تعريف "اللجنة"
اللجان النيابية المشتركة تعلق البحث بالبند ١٧ من المادة الثانية المتعلقة بالأموال الجديدة والنقاش بدأ بالبند الأخير من المادة الثانية المتعلقة بالتعريفات اي تعريف "اللجنة"
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LBCI News Lebanon
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