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29 تشرين الثاني 2022 - 09:20
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التحكم المروري: تجمع للمياه على اوتوستراد جونية بالاتجاهين وعلى الطريق البحرية والعمل جار على المعالجة وحركة المرور خانقة في المحلة

التحكم المروري: تجمع للمياه على اوتوستراد جونية بالاتجاهين وعلى الطريق البحرية والعمل جار على المعالجة وحركة المرور خانقة في المحلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار للمياه,تجمع,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: تجمع للمياه على اوتوستراد جونية بالاتجاهين وعلى الطريق البحرية والعمل جار على المعالجة وحركة المرور خانقة في المحلة
Lebanon News
 
 
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