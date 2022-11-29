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29 تشرين الثاني 2022 - 11:07
29/11/2022 11:07:50
انطلاق مبارتي الإكوادور والسنغال وقطر وهولندا في الجولة الثالثة من دور المجموعات في مونديال قطر ٢٠٢٢
انطلاق مبارتي الإكوادور والسنغال وقطر وهولندا في الجولة الثالثة من دور المجموعات في مونديال قطر ٢٠٢٢
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LBCI News Lebanon
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