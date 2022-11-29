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29 تشرين الثاني 2022 - 11:06
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الوكالة الوطنية للإعلام: الامطار تغمر السوق القديم في جبيل وتجرف معها الاوساخ والنفايات

الوكالة الوطنية للإعلام: الامطار تغمر السوق القديم في جبيل وتجرف معها الاوساخ والنفايات Lebanon, news ,lbci ,أخبار تغمر,الامطار,للإعلام,الوطنية,الوكالة,
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الوكالة الوطنية للإعلام: الامطار تغمر السوق القديم في جبيل وتجرف معها الاوساخ والنفايات
Lebanon News
 
 
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