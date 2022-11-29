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29 تشرين الثاني 2022 - 11:52
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تقدم هولندا على قطر ١-٠ والسنغال على الإكوادور ١-٠ مع انتهاء الشوط الأول من مباريات المجموعة الأولى في مونديال قطر

تقدم هولندا على قطر ١-٠ والسنغال على الإكوادور ١-٠ مع انتهاء الشوط الأول من مباريات المجموعة الأولى في مونديال قطر Lebanon, news ,lbci ,أخبار هولندا,تقدم,
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تقدم هولندا على قطر ١-٠ والسنغال على الإكوادور ١-٠ مع انتهاء الشوط الأول من مباريات المجموعة الأولى في مونديال قطر
Lebanon News
 
 
 
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