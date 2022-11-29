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29 تشرين الثاني 2022 - 11:48
29/11/2022 11:48:14
التحكم المروري: تم معالجة تجمع المياه على اوتوستراد جونية وعلى الطريق البحرية وحركة المرور ناشطة على اوتوستراد جونية باتجاه بيروت وكثيفة من انطلياس باتجاه غزير
التحكم المروري: تم معالجة تجمع المياه على اوتوستراد جونية وعلى الطريق البحرية وحركة المرور ناشطة على اوتوستراد جونية باتجاه بيروت وكثيفة من انطلياس باتجاه غزير
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LBCI News Lebanon
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