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29 تشرين الثاني 2022 - 15:36
29/11/2022 15:36:22
إبراهيم كنعان لـ"حوار المرحلة": لمدة 30 سنة أي منذ أن بدأت "قصة" الطائف لم نرَ محاولات جدية لبناء دولة والمعاناة التي رأيناها اليوم على الطرقات تحفّزنا أكثر وأكثر أن نذهب صوب مشروع وليس شخص
إبراهيم كنعان لـ"حوار المرحلة": لمدة 30 سنة أي منذ أن بدأت "قصة" الطائف لم نرَ محاولات جدية لبناء دولة والمعاناة التي رأيناها اليوم على الطرقات تحفّزنا أكثر وأكثر أن نذهب صوب مشروع وليس شخص
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LBCI News Lebanon
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