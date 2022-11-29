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29 تشرين الثاني 2022 - 15:36
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إبراهيم كنعان لـ"حوار المرحلة": لمدة 30 سنة أي منذ أن بدأت "قصة" الطائف لم نرَ محاولات جدية لبناء دولة والمعاناة التي رأيناها اليوم على الطرقات تحفّزنا أكثر وأكثر أن نذهب صوب مشروع وليس شخص

إبراهيم كنعان لـ"حوار المرحلة": لمدة 30 سنة أي منذ أن بدأت "قصة" الطائف لم نرَ محاولات جدية لبناء دولة والمعاناة التي رأيناها اليوم على الطرقات تحفّزنا أكثر وأكثر أن نذهب صوب مشروع وليس شخص Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,كنعان,إبراهيم,
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إبراهيم كنعان لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: لمدة 30 سنة أي منذ أن بدأت &quot;قصة&quot; الطائف لم نرَ محاولات جدية لبناء دولة والمعاناة التي رأيناها اليوم على الطرقات تحفّزنا أكثر وأكثر أن نذهب صوب مشروع وليس شخص
Lebanon News
 
 
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