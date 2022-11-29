إبراهيم كنعان لـ"حوار المرحلة": لمدة 30 سنة أي منذ أن بدأت "قصة" الطائف لم نرَ محاولات جدية لبناء دولة والمعاناة التي رأيناها اليوم على الطرقات تحفّزنا أكثر وأكثر أن نذهب صوب مشروع وليس شخص