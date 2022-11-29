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29 تشرين الثاني 2022 - 15:48
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إبراهيم كنعان لـ"حوار المرحلة": التعطيل يمارس من الجميع ونحن كنواب تكتل لبنان القوي لم ننسحب من أي جلسة وقرارنا أن لا ننسحب من الجلسات واليوم المسيحي لا دور له

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إبراهيم كنعان لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: التعطيل يمارس من الجميع ونحن كنواب تكتل لبنان القوي لم ننسحب من أي جلسة وقرارنا أن لا ننسحب من الجلسات واليوم المسيحي لا دور له
Lebanon News
 
 
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