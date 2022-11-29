إبراهيم كنعان لـ"حوار المرحلة": التعطيل يمارس من الجميع ونحن كنواب تكتل لبنان القوي لم ننسحب من أي جلسة وقرارنا أن لا ننسحب من الجلسات واليوم المسيحي لا دور له