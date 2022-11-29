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29 تشرين الثاني 2022 - 15:48
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إبراهيم كنعان لـ"حوار المرحلة": طرحنا ورقة للحوار ولا يجب أن يتم رفضها ولا يجب رفض دعوة الراعي أو دعوة أي طرف للحوار ولا مرشح اليوم يستطيع أن يخلق خرقاً

إبراهيم كنعان لـ"حوار المرحلة": طرحنا ورقة للحوار ولا يجب أن يتم رفضها ولا يجب رفض دعوة الراعي أو دعوة أي طرف للحوار ولا مرشح اليوم يستطيع أن يخلق خرقاً Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,كنعان,إبراهيم,
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إبراهيم كنعان لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: طرحنا ورقة للحوار ولا يجب أن يتم رفضها ولا يجب رفض دعوة الراعي أو دعوة أي طرف للحوار ولا مرشح اليوم يستطيع أن يخلق خرقاً
Lebanon News
 
 
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