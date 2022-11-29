إبراهيم كنعان لـ"حوار المرحلة": طرحنا ورقة للحوار ولا يجب أن يتم رفضها ولا يجب رفض دعوة الراعي أو دعوة أي طرف للحوار ولا مرشح اليوم يستطيع أن يخلق خرقاً