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29 تشرين الثاني 2022 - 16:11
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إبراهيم كنعان لـ"حوار المرحلة": لا قيمة اليوم للمناصب اللبنانية والجمود السياسي هو التعطيل الفعلي ومن حق خامنئي أن يتحدث عن سياسية إيران ولكن من حقّنا أن نحدّد سياسة لبنان وأولويتنا وطنية

إبراهيم كنعان لـ"حوار المرحلة": لا قيمة اليوم للمناصب اللبنانية والجمود السياسي هو التعطيل الفعلي ومن حق خامنئي أن يتحدث عن سياسية إيران ولكن من حقّنا أن نحدّد سياسة لبنان وأولويتنا وطنية Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,كنعان,إبراهيم,
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إبراهيم كنعان لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: لا قيمة اليوم للمناصب اللبنانية والجمود السياسي هو التعطيل الفعلي ومن حق خامنئي أن يتحدث عن سياسية إيران ولكن من حقّنا أن نحدّد سياسة لبنان وأولويتنا وطنية
Lebanon News
 
 
 
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