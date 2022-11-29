إبراهيم كنعان لـ"حوار المرحلة": لا قيمة اليوم للمناصب اللبنانية والجمود السياسي هو التعطيل الفعلي ومن حق خامنئي أن يتحدث عن سياسية إيران ولكن من حقّنا أن نحدّد سياسة لبنان وأولويتنا وطنية