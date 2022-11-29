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29 تشرين الثاني 2022 - 16:11
29/11/2022 16:11:15
إبراهيم كنعان لـ"حوار المرحلة": لا قيمة اليوم للمناصب اللبنانية والجمود السياسي هو التعطيل الفعلي ومن حق خامنئي أن يتحدث عن سياسية إيران ولكن من حقّنا أن نحدّد سياسة لبنان وأولويتنا وطنية
إبراهيم كنعان لـ"حوار المرحلة": لا قيمة اليوم للمناصب اللبنانية والجمود السياسي هو التعطيل الفعلي ومن حق خامنئي أن يتحدث عن سياسية إيران ولكن من حقّنا أن نحدّد سياسة لبنان وأولويتنا وطنية
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LBCI News Lebanon
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