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29 تشرين الثاني 2022 - 16:14
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إبراهيم كنعان لـ"حوار المرحلة": لدي مآخذ عديدة على سياسة العديد من اللبنانيين ومن بينهم حزب الله ولكن عندما نريد أن نتحدّث عن عائلة وطنية يجب أن نقبل ببعضنا البعض

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إبراهيم كنعان لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: لدي مآخذ عديدة على سياسة العديد من اللبنانيين ومن بينهم حزب الله ولكن عندما نريد أن نتحدّث عن عائلة وطنية يجب أن نقبل ببعضنا البعض
Lebanon News
 
 
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