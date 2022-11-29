إبراهيم كنعان لـ"حوار المرحلة": لدي مآخذ عديدة على سياسة العديد من اللبنانيين ومن بينهم حزب الله ولكن عندما نريد أن نتحدّث عن عائلة وطنية يجب أن نقبل ببعضنا البعض