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29 تشرين الثاني 2022 - 16:14
29/11/2022 16:14:57
إبراهيم كنعان لـ"حوار المرحلة": لدي مآخذ عديدة على سياسة العديد من اللبنانيين ومن بينهم حزب الله ولكن عندما نريد أن نتحدّث عن عائلة وطنية يجب أن نقبل ببعضنا البعض
إبراهيم كنعان لـ"حوار المرحلة": لدي مآخذ عديدة على سياسة العديد من اللبنانيين ومن بينهم حزب الله ولكن عندما نريد أن نتحدّث عن عائلة وطنية يجب أن نقبل ببعضنا البعض
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LBCI News Lebanon
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