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29 تشرين الثاني 2022 - 16:32
29/11/2022 16:32:28
إبراهيم كنعان لـ"حوار المرحلة": صندوق النقد اليوم ممر الزامي لاستعادة الثقة و"شطارتنا كان لازم تكون قبل الإنهيار" ونحن حذّرنا فمن سنة الـ1993 لبنان بدون حسابات مالية مدقّقة
إبراهيم كنعان لـ"حوار المرحلة": صندوق النقد اليوم ممر الزامي لاستعادة الثقة و"شطارتنا كان لازم تكون قبل الإنهيار" ونحن حذّرنا فمن سنة الـ1993 لبنان بدون حسابات مالية مدقّقة
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LBCI News Lebanon
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