كنعان لـ"حوار المرحلة": موازنة العام 2022 لم تقرّ في لجنة المال والموازنة وأنا أقول موازنة أفضل من لا موازنة ونحن كلجنة أوّل من أقرّ "الكابيتل كونترول" ونفتخر أن اللجنة كشفت الحسابات المالية في الـ2010 وكشفت التوظيف العشوائي