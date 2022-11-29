آخر الأخبار
29 تشرين الثاني 2022 - 16:33
29/11/2022 16:33:28
كنعان لـ"حوار المرحلة": موازنة العام 2022 لم تقرّ في لجنة المال والموازنة وأنا أقول موازنة أفضل من لا موازنة ونحن كلجنة أوّل من أقرّ "الكابيتل كونترول" ونفتخر أن اللجنة كشفت الحسابات المالية في الـ2010 وكشفت التوظيف العشوائي
كنعان لـ"حوار المرحلة": موازنة العام 2022 لم تقرّ في لجنة المال والموازنة وأنا أقول موازنة أفضل من لا موازنة ونحن كلجنة أوّل من أقرّ "الكابيتل كونترول" ونفتخر أن اللجنة كشفت الحسابات المالية في الـ2010 وكشفت التوظيف العشوائي
Lebanon, news ,lbci ,أخبار المرحلة,حوار,quot,كنعان,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً