إبراهيم كنعان لـ"حوار المرحلة": لو لا أعتقد أن البلد اليوم بحاجة الى موازنة لكنت طعنت بها وأنا رافض أي موازنة بدون حسابات مالية وهناك أخطاء كبيرة ارتكبت و"ناس بعدها عم تغطّي"