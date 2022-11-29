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29 تشرين الثاني 2022 - 16:49
29/11/2022 16:49:34
إبراهيم كنعان لـ"حوار المرحلة": لو لا أعتقد أن البلد اليوم بحاجة الى موازنة لكنت طعنت بها وأنا رافض أي موازنة بدون حسابات مالية وهناك أخطاء كبيرة ارتكبت و"ناس بعدها عم تغطّي"
إبراهيم كنعان لـ"حوار المرحلة": لو لا أعتقد أن البلد اليوم بحاجة الى موازنة لكنت طعنت بها وأنا رافض أي موازنة بدون حسابات مالية وهناك أخطاء كبيرة ارتكبت و"ناس بعدها عم تغطّي"
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LBCI News Lebanon
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