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29 تشرين الثاني 2022 - 16:49
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إبراهيم كنعان لـ"حوار المرحلة": لو لا أعتقد أن البلد اليوم بحاجة الى موازنة لكنت طعنت بها وأنا رافض أي موازنة بدون حسابات مالية وهناك أخطاء كبيرة ارتكبت و"ناس بعدها عم تغطّي"

إبراهيم كنعان لـ"حوار المرحلة": لو لا أعتقد أن البلد اليوم بحاجة الى موازنة لكنت طعنت بها وأنا رافض أي موازنة بدون حسابات مالية وهناك أخطاء كبيرة ارتكبت و"ناس بعدها عم تغطّي" Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,كنعان,إبراهيم,
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إبراهيم كنعان لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: لو لا أعتقد أن البلد اليوم بحاجة الى موازنة لكنت طعنت بها وأنا رافض أي موازنة بدون حسابات مالية وهناك أخطاء كبيرة ارتكبت و&quot;ناس بعدها عم تغطّي&quot;
Lebanon News
 
 
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