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29 تشرين الثاني 2022 - 16:52
29/11/2022 16:52:19
إبراهيم كنعان لـ"حوار المرحلة": أكثر رئيس مارس صلاحيات على المستوى الرئاسي هو الرئيس عون وعدّل التمثيل الوطني في لبنان الى مستويات مرتفعة بالنسبة للتوازن الطائفي ولكن لا يمتلك صلاحيات
إبراهيم كنعان لـ"حوار المرحلة": أكثر رئيس مارس صلاحيات على المستوى الرئاسي هو الرئيس عون وعدّل التمثيل الوطني في لبنان الى مستويات مرتفعة بالنسبة للتوازن الطائفي ولكن لا يمتلك صلاحيات
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LBCI News Lebanon
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