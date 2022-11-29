إبراهيم كنعان لـ"حوار المرحلة": الكابيتل كونترول كان يجب إقراره من ثلاث سنوات و"نعم" يجب إقراره اليوم لكن من ضمن خطة إقتصادية متكاملة والياس بو صعب لم يضعه على جدول الاعمال الرئيس بري هو من وضعه