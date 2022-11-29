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29 تشرين الثاني 2022 - 17:15
29/11/2022 17:15:12
إبراهيم كنعان لـ"حوار المرحلة": الكابيتل كونترول كان يجب إقراره من ثلاث سنوات و"نعم" يجب إقراره اليوم لكن من ضمن خطة إقتصادية متكاملة والياس بو صعب لم يضعه على جدول الاعمال الرئيس بري هو من وضعه
إبراهيم كنعان لـ"حوار المرحلة": الكابيتل كونترول كان يجب إقراره من ثلاث سنوات و"نعم" يجب إقراره اليوم لكن من ضمن خطة إقتصادية متكاملة والياس بو صعب لم يضعه على جدول الاعمال الرئيس بري هو من وضعه
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LBCI News Lebanon
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