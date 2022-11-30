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30 تشرين الثاني 2022 - 08:35
30/11/2022 08:35:54
بو صعب بعد جلسة اللجان النيابية: الهدف الاساسي هو درس البنود بندا بندا والنقاش يشق طريقه بالاتجاه الصحيح واليوم المادة الثالثة المتعلقة باللجنة التي ستتولى مراقبة تطبيق قانون الكابيتال كونترول أخذت كل الوقت تقريبا
بو صعب بعد جلسة اللجان النيابية: الهدف الاساسي هو درس البنود بندا بندا والنقاش يشق طريقه بالاتجاه الصحيح واليوم المادة الثالثة المتعلقة باللجنة التي ستتولى مراقبة تطبيق قانون الكابيتال كونترول أخذت كل الوقت تقريبا
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LBCI News Lebanon
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