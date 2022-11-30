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30 تشرين الثاني 2022 - 08:39
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بو صعب بعد جلسة اللجان النيابية: البندان العالقان هما تحديد الاموال الجديدة والدعاوى المقدمة ضد المصارف ونشدد على حماية حقوق المودعين

بو صعب بعد جلسة اللجان النيابية: البندان العالقان هما تحديد الاموال الجديدة والدعاوى المقدمة ضد المصارف ونشدد على حماية حقوق المودعين Lebanon, news ,lbci ,أخبار اللجان,جلسة,
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بو صعب بعد جلسة اللجان النيابية: البندان العالقان هما تحديد الاموال الجديدة والدعاوى المقدمة ضد المصارف ونشدد على حماية حقوق المودعين
Lebanon News
 
 
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