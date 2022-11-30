آخر الأخبار
30 تشرين الثاني 2022 - 08:39
30/11/2022 08:39:16
بو صعب بعد جلسة اللجان النيابية: البندان العالقان هما تحديد الاموال الجديدة والدعاوى المقدمة ضد المصارف ونشدد على حماية حقوق المودعين
بو صعب بعد جلسة اللجان النيابية: البندان العالقان هما تحديد الاموال الجديدة والدعاوى المقدمة ضد المصارف ونشدد على حماية حقوق المودعين
Lebanon, news ,lbci ,أخبار اللجان,جلسة,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً