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30 تشرين الثاني 2022 - 10:32
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أ.ف.ب. نقلا عن وزارة الخارجية: كييف تأمر "بتشديد الإجراءات الأمنية" لكل سفاراتها بعد الرسالة المفخخة في مقر بعثتها بمدريد

أ.ف.ب. نقلا عن وزارة الخارجية: كييف تأمر "بتشديد الإجراءات الأمنية" لكل سفاراتها بعد الرسالة المفخخة في مقر بعثتها بمدريد Lebanon, news ,lbci ,أخبار نقلا,
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أ.ف.ب. نقلا عن وزارة الخارجية: كييف تأمر &quot;بتشديد الإجراءات الأمنية&quot; لكل سفاراتها بعد الرسالة المفخخة في مقر بعثتها بمدريد
Lebanon News
 
 
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