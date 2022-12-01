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01 كانون الأول 2022 - 03:13
01/12/2022 03:13:52
النائب عبد الرحمن البزري للـLBCI: فلنسقّط الخطاب الشعبوي والتحريري ونعتبر أن الانتخابات أصبحت وراءنا ولنضع شعاراً واحداً وهو لبنان أولاً
النائب عبد الرحمن البزري للـLBCI: فلنسقّط الخطاب الشعبوي والتحريري ونعتبر أن الانتخابات أصبحت وراءنا ولنضع شعاراً واحداً وهو لبنان أولاً
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