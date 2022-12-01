حنكش للـLBCI: اللقاءات الإجتماعية تحصل بين جميع الأحزاب وحزب الكتائب لا يُسأل عن الأمور التي تحصل تحت الطاولة خصوصاً بموضوع الحوار مع أي طرف ولا توجه اليوم للتحاور مع حزب الله رسمياً