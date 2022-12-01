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01 كانون الأول 2022 - 03:31
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حنكش للـLBCI: اللقاءات الإجتماعية تحصل بين جميع الأحزاب وحزب الكتائب لا يُسأل عن الأمور التي تحصل تحت الطاولة خصوصاً بموضوع الحوار مع أي طرف ولا توجه اليوم للتحاور مع حزب الله رسمياً

حنكش للـLBCI: اللقاءات الإجتماعية تحصل بين جميع الأحزاب وحزب الكتائب لا يُسأل عن الأمور التي تحصل تحت الطاولة خصوصاً بموضوع الحوار مع أي طرف ولا توجه اليوم للتحاور مع حزب الله رسمياً Lebanon, news ,lbci ,أخبار تحصل,الإجتماعية,اللقاءات,للـLBCI,حنكش,
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حنكش للـLBCI: اللقاءات الإجتماعية تحصل بين جميع الأحزاب وحزب الكتائب لا يُسأل عن الأمور التي تحصل تحت الطاولة خصوصاً بموضوع الحوار مع أي طرف ولا توجه اليوم للتحاور مع حزب الله رسمياً
Lebanon News
 
 
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