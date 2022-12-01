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01 كانون الأول 2022 - 03:31
01/12/2022 03:31:05
حنكش للـLBCI: اللقاءات الإجتماعية تحصل بين جميع الأحزاب وحزب الكتائب لا يُسأل عن الأمور التي تحصل تحت الطاولة خصوصاً بموضوع الحوار مع أي طرف ولا توجه اليوم للتحاور مع حزب الله رسمياً
حنكش للـLBCI: اللقاءات الإجتماعية تحصل بين جميع الأحزاب وحزب الكتائب لا يُسأل عن الأمور التي تحصل تحت الطاولة خصوصاً بموضوع الحوار مع أي طرف ولا توجه اليوم للتحاور مع حزب الله رسمياً
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