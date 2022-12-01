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01 كانون الأول 2022 - 03:38
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حنكش للـLBCI: ليس لدينا "فيتو" بالمطلق على قائد الجيش ولا نؤيد أي عمل خارج الطبيعة الدستورية والحاجة الوحيدة اليوم هي انتخاب رئيس للجمهورية

حنكش للـLBCI: ليس لدينا "فيتو" بالمطلق على قائد الجيش ولا نؤيد أي عمل خارج الطبيعة الدستورية والحاجة الوحيدة اليوم هي انتخاب رئيس للجمهورية Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,لدينا,للـLBCI,حنكش,
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حنكش للـLBCI: ليس لدينا &quot;فيتو&quot; بالمطلق على قائد الجيش ولا نؤيد أي عمل خارج الطبيعة الدستورية والحاجة الوحيدة اليوم هي انتخاب رئيس للجمهورية
Lebanon News
 
 
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