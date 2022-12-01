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01 كانون الأول 2022 - 04:09
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شارل جبور للـLBCI: رئاسة الجمهورية تتطلب رئيسا إصلاحيا إنقاذيا والقوات اللبنانية تدرس خيارات سياسية عدة لكسر الفراغ الرئاسي والذهاب قدما تجاه أفكار معينة

شارل جبور للـLBCI: رئاسة الجمهورية تتطلب رئيسا إصلاحيا إنقاذيا والقوات اللبنانية تدرس خيارات سياسية عدة لكسر الفراغ الرئاسي والذهاب قدما تجاه أفكار معينة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجمهورية,رئاسة,للـLBCI,جبور,شارل,
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شارل جبور للـLBCI: رئاسة الجمهورية تتطلب رئيسا إصلاحيا إنقاذيا والقوات اللبنانية تدرس خيارات سياسية عدة لكسر الفراغ الرئاسي والذهاب قدما تجاه أفكار معينة
Lebanon News
 
 
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