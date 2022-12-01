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01 كانون الأول 2022 - 04:12
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شارل جبور للـLBCI: إذا حصل تقاطع سياسي حول ترشيح قائد الجيش للرئاسة وكان هذا الخيار لانقاذ البلد فالقوات ستكون من المؤيدين له

شارل جبور للـLBCI: إذا حصل تقاطع سياسي حول ترشيح قائد الجيش للرئاسة وكان هذا الخيار لانقاذ البلد فالقوات ستكون من المؤيدين له Lebanon, news ,lbci ,أخبار للـLBCI,جبور,شارل,
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شارل جبور للـLBCI: إذا حصل تقاطع سياسي حول ترشيح قائد الجيش للرئاسة وكان هذا الخيار لانقاذ البلد فالقوات ستكون من المؤيدين له
Lebanon News
 
 
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