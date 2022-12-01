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01 كانون الأول 2022 - 04:12
01/12/2022 04:12:57
شارل جبور للـLBCI: إذا حصل تقاطع سياسي حول ترشيح قائد الجيش للرئاسة وكان هذا الخيار لانقاذ البلد فالقوات ستكون من المؤيدين له
شارل جبور للـLBCI: إذا حصل تقاطع سياسي حول ترشيح قائد الجيش للرئاسة وكان هذا الخيار لانقاذ البلد فالقوات ستكون من المؤيدين له
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LBCI News Lebanon
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