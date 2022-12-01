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01 كانون الأول 2022 - 03:32
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وائل أبو فاعور للـLBCI: الحوار هدف وليس خيار وبدون حوار لن نستطيع إنتاج رئيس للجمهورية وفرنجية مرشح فريق سياسي ومرشحنا هو معوض

وائل أبو فاعور للـLBCI: الحوار هدف وليس خيار وبدون حوار لن نستطيع إنتاج رئيس للجمهورية وفرنجية مرشح فريق سياسي ومرشحنا هو معوض Lebanon, news ,lbci ,أخبار الحوار,للـLBCI,فاعور,وائل,
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وائل أبو فاعور للـLBCI: الحوار هدف وليس خيار وبدون حوار لن نستطيع إنتاج رئيس للجمهورية وفرنجية مرشح فريق سياسي ومرشحنا هو معوض
Lebanon News
 
 
 
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