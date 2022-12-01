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01 كانون الأول 2022 - 04:23
01/12/2022 04:23:47
يعقوبيان للـLBCI: لسنا اتباع لاي أحد واين بإمكاننا ان نعمل لحياة افضل للبنانيين سنقوم بذلك ولو اننا اقلية وتحاورنا مع الجميع ودفعنا من رصيدنا
يعقوبيان للـLBCI: لسنا اتباع لاي أحد واين بإمكاننا ان نعمل لحياة افضل للبنانيين سنقوم بذلك ولو اننا اقلية وتحاورنا مع الجميع ودفعنا من رصيدنا
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LBCI News Lebanon
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