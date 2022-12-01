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01 كانون الأول 2022 - 04:33
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بلال عبدالله للـLBCI: ما المانع ان نتفق على مرشح آخر ان هناك من قواسم مشتركة؟ ولكن ذلك لم يطرح بعد ولم ننقاش بعد موضوع ترشيح فرنجية

بلال عبدالله للـLBCI: ما المانع ان نتفق على مرشح آخر ان هناك من قواسم مشتركة؟ ولكن ذلك لم يطرح بعد ولم ننقاش بعد موضوع ترشيح فرنجية Lebanon, news ,lbci ,أخبار المانع,للـLBCI,عبدالله,بلال,
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بلال عبدالله للـLBCI: ما المانع ان نتفق على مرشح آخر ان هناك من قواسم مشتركة؟ ولكن ذلك لم يطرح بعد ولم ننقاش بعد موضوع ترشيح فرنجية
Lebanon News
 
 
 
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