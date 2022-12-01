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01 كانون الأول 2022 - 04:37
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إبراهيم الموسوي للـLBCI بعد سؤاله عن ترشيح فرنجية: لدينا مواصفات لمرشح معيّن ولاننا نريد توافق لن نطرح أسماء "كيف ما كان"

إبراهيم الموسوي للـLBCI بعد سؤاله عن ترشيح فرنجية: لدينا مواصفات لمرشح معيّن ولاننا نريد توافق لن نطرح أسماء "كيف ما كان" Lebanon, news ,lbci ,أخبار سؤاله,للـLBCI,الموسوي,إبراهيم,
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إبراهيم الموسوي للـLBCI بعد سؤاله عن ترشيح فرنجية: لدينا مواصفات لمرشح معيّن ولاننا نريد توافق لن نطرح أسماء &quot;كيف ما كان&quot;
Lebanon News
 
 
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