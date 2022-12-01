آخر الأخبار
01 كانون الأول 2022 - 04:37
01/12/2022 04:37:39
إبراهيم الموسوي للـLBCI بعد سؤاله عن ترشيح فرنجية: لدينا مواصفات لمرشح معيّن ولاننا نريد توافق لن نطرح أسماء "كيف ما كان"
إبراهيم الموسوي للـLBCI بعد سؤاله عن ترشيح فرنجية: لدينا مواصفات لمرشح معيّن ولاننا نريد توافق لن نطرح أسماء "كيف ما كان"
Lebanon, news ,lbci ,أخبار سؤاله,للـLBCI,الموسوي,إبراهيم,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً