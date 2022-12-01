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01 كانون الأول 2022 - 04:38
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حيدر ناصر للـ LBCI: لم اتواصل بعد مع معوض وتربطنا بعائلته علاقة جيدة ولكن لم اجتمع بعد به بل فقط اتصال تهنئة ولا مشكلة بيننا

حيدر ناصر للـ LBCI: لم اتواصل بعد مع معوض وتربطنا بعائلته علاقة جيدة ولكن لم اجتمع بعد به بل فقط اتصال تهنئة ولا مشكلة بيننا Lebanon, news ,lbci ,أخبار LBCI,ناصر,حيدر,
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حيدر ناصر للـ LBCI: لم اتواصل بعد مع معوض وتربطنا بعائلته علاقة جيدة ولكن لم اجتمع بعد به بل فقط اتصال تهنئة ولا مشكلة بيننا
Lebanon News
 
 
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