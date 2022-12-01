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01 كانون الأول 2022 - 04:38
01/12/2022 04:38:24
حيدر ناصر للـ LBCI: لم اتواصل بعد مع معوض وتربطنا بعائلته علاقة جيدة ولكن لم اجتمع بعد به بل فقط اتصال تهنئة ولا مشكلة بيننا
حيدر ناصر للـ LBCI: لم اتواصل بعد مع معوض وتربطنا بعائلته علاقة جيدة ولكن لم اجتمع بعد به بل فقط اتصال تهنئة ولا مشكلة بيننا
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