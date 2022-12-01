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01 كانون الأول 2022 - 04:39
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حيدر ناصر للـ LBCI: أتمنى أن يكون هناك توافق أو حوار لاننا نعلم ان هذا البلد محكوم بالتوافق

حيدر ناصر للـ LBCI: أتمنى أن يكون هناك توافق أو حوار لاننا نعلم ان هذا البلد محكوم بالتوافق Lebanon, news ,lbci ,أخبار أتمنى,LBCI,ناصر,حيدر,
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حيدر ناصر للـ LBCI: أتمنى أن يكون هناك توافق أو حوار لاننا نعلم ان هذا البلد محكوم بالتوافق
Lebanon News
 
 
 
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