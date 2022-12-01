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01 كانون الأول 2022 - 04:40
01/12/2022 04:40:48
عقيص للـLBCI: موقفنا ثابت والحوار بعد 6 سنوات هو لتمرير الوقت بانتظار مبادرة خارجية
عقيص للـLBCI: موقفنا ثابت والحوار بعد 6 سنوات هو لتمرير الوقت بانتظار مبادرة خارجية
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LBCI News Lebanon
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