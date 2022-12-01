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01 كانون الأول 2022 - 04:43
01/12/2022 04:43:30
جورج عقيص للـLBCI: الفريق الآخر مطلوب منه خطوة الى الامام لإنقاذ اللبنانيين والاتفاق على الحوار لتمرير هذا الوقت بانتظار انتخاب فرنجية لا نوافق عليه
جورج عقيص للـLBCI: الفريق الآخر مطلوب منه خطوة الى الامام لإنقاذ اللبنانيين والاتفاق على الحوار لتمرير هذا الوقت بانتظار انتخاب فرنجية لا نوافق عليه
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