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01 كانون الأول 2022 - 04:43
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جورج عقيص للـLBCI: الفريق الآخر مطلوب منه خطوة الى الامام لإنقاذ اللبنانيين والاتفاق على الحوار لتمرير هذا الوقت بانتظار انتخاب فرنجية لا نوافق عليه

جورج عقيص للـLBCI: الفريق الآخر مطلوب منه خطوة الى الامام لإنقاذ اللبنانيين والاتفاق على الحوار لتمرير هذا الوقت بانتظار انتخاب فرنجية لا نوافق عليه Lebanon, news ,lbci ,أخبار الآخر,الفريق,للـLBCI,عقيص,جورج,
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جورج عقيص للـLBCI: الفريق الآخر مطلوب منه خطوة الى الامام لإنقاذ اللبنانيين والاتفاق على الحوار لتمرير هذا الوقت بانتظار انتخاب فرنجية لا نوافق عليه
Lebanon News
 
 
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