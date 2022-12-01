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01 كانون الأول 2022 - 04:50
01/12/2022 04:50:42
فيصل كرامي للـLBCI: أتينا لنتابع بشكل مباشر جلسات الانتخاب لنرى إذا كانت الامور شكلية أو جدية ولا شيء يجري في البلد من دون رئيس
فيصل كرامي للـLBCI: أتينا لنتابع بشكل مباشر جلسات الانتخاب لنرى إذا كانت الامور شكلية أو جدية ولا شيء يجري في البلد من دون رئيس
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