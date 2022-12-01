آخر الأخبار
01 كانون الأول 2022 - 04:59
01/12/2022 04:59:26
بو عاصي للـLBCI: الاتفاق الثلاثي القائم بين حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر يضرب الديمقراطية في البلد ويعزز الفراغ
بو عاصي للـLBCI: الاتفاق الثلاثي القائم بين حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر يضرب الديمقراطية في البلد ويعزز الفراغ
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الثلاثي,الاتفاق,للـLBCI,عاصي,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً