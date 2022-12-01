آخر الأخبار
01 كانون الأول 2022 - 05:08
01/12/2022 05:08:27
بدء الجلسة الثامنة لانتخاب رئيس للجمهورية بغياب النواب نديم الجميل وحليمة قعقور ونعمة افرام وفريد الخازن وزياد حواط وابراهيم كنعان وعلي عسيران وفراس حمدان
بدء الجلسة الثامنة لانتخاب رئيس للجمهورية بغياب النواب نديم الجميل وحليمة قعقور ونعمة افرام وفريد الخازن وزياد حواط وابراهيم كنعان وعلي عسيران وفراس حمدان
Lebanon, news ,lbci ,أخبار رئيس,لانتخاب,الثامنة,الجلسة,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً