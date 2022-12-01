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01 كانون الأول 2022 - 05:08
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بدء الجلسة الثامنة لانتخاب رئيس للجمهورية بغياب النواب نديم الجميل وحليمة قعقور ونعمة افرام وفريد الخازن وزياد حواط وابراهيم كنعان وعلي عسيران وفراس حمدان

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بدء الجلسة الثامنة لانتخاب رئيس للجمهورية بغياب النواب نديم الجميل وحليمة قعقور ونعمة افرام وفريد الخازن وزياد حواط وابراهيم كنعان وعلي عسيران وفراس حمدان
Lebanon News
 
 
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