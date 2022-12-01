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01 كانون الأول 2022 - 05:39
01/12/2022 05:39:30
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية: 37 ميشال معوض و52 ورقة بيضاء و9 لبنان الجديد و4 عصام خليفة و4 ملغاة و2 زياد بارود و1 بدري ضاهر و1 لأجل لبنان و1 بشارة أبي يونس وفقدان النصاب في الدورة الثانية
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية: 37 ميشال معوض و52 ورقة بيضاء و9 لبنان الجديد و4 عصام خليفة و4 ملغاة و2 زياد بارود و1 بدري ضاهر و1 لأجل لبنان و1 بشارة أبي يونس وفقدان النصاب في الدورة الثانية
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LBCI News Lebanon
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