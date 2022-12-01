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01 كانون الأول 2022 - 05:39
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جلسة انتخاب رئيس الجمهورية: 37 ميشال معوض و52 ورقة بيضاء و9 لبنان الجديد و4 عصام خليفة و4 ملغاة و2 زياد بارود و1 بدري ضاهر و1 لأجل لبنان و1 بشارة أبي يونس وفقدان النصاب في الدورة الثانية

جلسة انتخاب رئيس الجمهورية: 37 ميشال معوض و52 ورقة بيضاء و9 لبنان الجديد و4 عصام خليفة و4 ملغاة و2 زياد بارود و1 بدري ضاهر و1 لأجل لبنان و1 بشارة أبي يونس وفقدان النصاب في الدورة الثانية Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجمهورية,رئيس,انتخاب,جلسة,
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جلسة انتخاب رئيس الجمهورية: 37 ميشال معوض و52 ورقة بيضاء و9 لبنان الجديد و4 عصام خليفة و4 ملغاة و2 زياد بارود و1 بدري ضاهر و1 لأجل لبنان و1 بشارة أبي يونس وفقدان النصاب في الدورة الثانية
Lebanon News
 
 
 
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